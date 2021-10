Le 15–30, l’émis­sion quoti­dienne de l’Open d’Orléans a livré son dernier opus avec comme invité Richard Gasquet. « Richie » est donc revenu sur sa carrière qui est plutôt bien remplie.

Sur le sujet de ses perfor­mances en junior, il a rapi­de­ment été incisif tout comme concer­nant le chemin pour arriver parmi les meilleurs du circuit : « Je ne tiens pas vrai­ment compte des titres en juniors car c’est anec­do­tique. En fait, c’est quand j’ai joué à Monte‐Carlo à 16 ans que j’ai senti que je pouvais peut‐être faire une carrière de joueur pro. Si j’avais un conseil à donner pour un joueur qui veut se donner les chances d’y arriver, je lui dirai de manger et dormir tennis, d’être passionné par ce qu’il fait et de penser qu’au tennis pendant cette période tout en sachant qu’il va devoir souf­frir pour parvenir à réaliser un certain nombre de ses objectifs »