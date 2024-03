Lors d’une longue et passion­nante inter­view accordée au site Dicodusport, Richard Gasquet a révélé ce qu’il avait ressenti lorsque ses amis ou anciens rivaux avaient mis un terme à leur carrière.

« Quand Jo a arrêté, ça m’a fait un peu bizarre. Gilles aussi. Pas Federer parce que ce n’est pas ma géné­ra­tion, il avait cinq ans de plus. Là, si Murray, Wawrinka et surtout Nadal arrêtent, ça va me faire mal. Et ça ne va pas tarder, je pense. C’est une ques­tion de mois pour à peu près tous ces joueurs. Moi y compris, même si j’essaye de ne pas me poser la ques­tion, juste­ment pour être frais dans la tête et ne pas penser à ça tout le temps. J’essaye de jouer sans réflé­chir au moment de la fin. »