« Richard ne reçoit pas toujours le respect qu’il mérite », assu­rait il y a quelques jours Andy Murray, qui rendait un très bel hommage à Gasquet. Ce dernier a réagi pour l’ATP aux propos de l’an­cien numéro 1 mondial.

« Bien sûr, j’ai été heureux qu’Andy dise cela. Je le connais depuis long­temps et je lui voue un respect mutuel. Je n’ai pas gagné trois tour­nois du Grand Chelem comme lui, donc ce n’est pas tout à fait la même chose. Mais je suis très heureux et très chan­ceux d’être encore sur le circuit .Je m’amuse beau­coup. J’aime vrai­ment jouer et être sur le court. J’aime voyager et jouer des tour­nois. Bien sûr, ce n’est pas toujours facile, parfois vous êtes un peu fatigué. Ce n’est pas facile d’en­chaîner les matches. Mais j’aime vrai­ment ce que je fais, m’en­traîner et jouer, gagner des matchs, être sur les grands courts », a déclaré Ritchie, toujours 43e à 36 ans.