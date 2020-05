Interrogé par nos confrères de L’Equipe ce jour concernant sa reprise, Richard Gasquet a aussi évoqué la « chance » de son ami Roger Federer : « C’est énorme la chance qu’il a. Il s’est fait opérer une fois dans sa vie (NDLR : Richard se trompe c’est deux) et c’est pendant le corona. Incroyable. A Wimbledon ? Il n’aurait pas été bien après l’opération. Il n’aurait pas été prêt. »

Voilà une petite phrase qui va susciter quelques réactions. L’idée n’est pas de savoir si le Biterrois a raison car on ne le saura jamais. En revanche, on pense aussi, qu’en bon communicant et amoureux de l’herbe, Roger Federer risque bien de sortir du « bois » au moment où il aurait dû « jouer » à Wimbledon. On l’imagine bien raquette à la main comme pour dire à ses adversaire : « Et les gars, vous voyez bien que je serai revenu en forme. » Affaire à suivre notamment sur les réseaux sociaux.