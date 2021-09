Au cours d’une live orga­nisé par Nicolas Mahut avec Richard Gasquet, le premier a demandé au second ce qui lui avait manqué pour aller encore plus haut et battre les meilleurs joueurs du monde. La réponse du Biterrois n’est pas très surprenante.

« C’est plus le service qui m’a handi­capé pour battre des énormes joueurs. Un gros service un peu à la Jo ou un truc comme ça, je pense que m’au­rait ouvert beau­coup de pers­pec­tives. Après, jeune, c’est aussi d’avoir quel­qu’un, parce que j’ai eu beau­coup de pres­sion derrière moi, beau­coup d’at­tentes. Je pense que j’aurai aimé avoir un Sergi Brugera ou un Sébastien Grosjean avec moi. J’aurai aimé les avoir à 16 ou 17 ans. »