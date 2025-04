Alors qu’il parti­cipe aux derniers tour­nois de sa carrière, avant ses adieux prévus à Roland‐Garros, Richard Gasquet a révélé ses envies lors d’une discus­sion orga­nisée par l’UTS en compa­gnie d’Adrian Mannarino et David Goffin.

« Si je me vois coacher ? Pourquoi pas. Déjà je vais passer l’été, essayer de faire des trucs que je n’ai pas fait, des foots, du golf. Le lende­main de la défaite, il y a déjà un foot qui est orga­nisé. Le padel, j’aime bien mais moins que le golf. Si au foot je me fais tacler, ce ne sera pas grave. Si t’es blessé, t’en as rien à foutre. »