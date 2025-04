Sa fin de carrière prévue à Roland‐Garros appro­chant à grands pas, Richard Gasquet a fait quelques confi­dences à Arnaud Clément, Éric Deblicker et Nicolas Mahut lors d’une discus­sion orga­nisée par Eurosport.

Richie est notam­ment revenu sur la finale de Coupe Davis 2017 face à la Belgique, au cours de laquelle il a remporté un match crucial en double avec Pierre‐Hugues Herbert.

« Au niveau de la pres­sion, des attentes et des sensa­tions, c’est cent fois plus qu’une demi‐finale de Grand Chelem (…) Je n’ai plus jamais connu ça. J’ai rare­ment eu autant de pres­sion sur un match de tennis. Ce match, c’était une bascule dans ma carrière, Si on perdait face aux Belges, on était morts. Il n’y a pas eu un engoue­ment énorme après la victoire. J’ai ressenti un de ces stress… Si on perdait cette rencontre, j’ai senti que ma carrière était finie »