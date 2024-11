Invité sur le plateau de C à vous, après avoir fait ses adieux à Bercy cette semaine, Richard Gasquet est revenu sur l’un des moments marquants de sa carrière : sa victoire contre Roger Federer en quarts de finale à Monte‐Carlo en 2005 : 6–7(1), 6–2, 7–6(8).

« Le problème, c’est que derrière, il y a dix‐neuf victoires pour lui et deux pour moi. Ça a été diffi­cile. L’ère était brutale. Quand tu as Djokovic, Federer, Nadal sur tous les tour­nois, ce n’est pas évident. C’est une période qui a quand même été magni­fique ; avoir battu Roger Federer à Monaco, ça fait partie de mes plus belles victoires sur le circuit. »