Interrogé par le quoti­dien L’Équipe dans le cadre d’une série radio­scopie du tennis fran­çais, Richard Gasquet s’est notam­ment prononcé sur le bilan catas­tro­phique des joueurs trico­lores en 2021 alors qu’aucun n’a atteint la deuxième semaine en Grand Chelem. Un constat acca­blant pour ‘Richie’.

« C’était très, très mauvais, c’est même nul. Que tu n’aies pas un Français en huitièmes d’un Grand Chelem, c’est incroyable. Nous, la géné­ra­tion des Mousquetaires comme on dit, on était toujours en huitièmes. Mais on a 35 ou 36 ans, il faut moins en attendre de nous. Avec les Forget, Pioline, Grosjean et ensuite nous, on a eu pendant des années des mecs dans les dix premiers. L’année prochaine est une année impor­tante pour les jeunes. J’espère qu’on aura un mec dans les dix. Là, cette année il n’y en a pas et c’est inquié­tant. Des joueurs dans les 60, 50, il y en aura tout le temps. »