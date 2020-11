Classé 471ème aujourd'hui (NDLR : Il a été 56ème en 2016), le joueur portugais a pris de vrais risques dernièrement en publiant un tweet où il faisait un petit compte-rendu des tendances qui se dégageaient suite aux réunions du conseil des joueurs présidé dorénavant par Kevin Anderson. Le conseil des sages où siège à nouveau Federer et Nadal ont suggéré visiblement que dans un avenir proche le prize money des premiers tours et qualifications soient revus à la baisse, une proposition qui n'emballait pas vraiment Gastao qui a voulu le faire savoir au plus grand nombre... Enfin pas très longtemps car son tweet a très vite disparu des écrans. Il faut dire que ce type de sujet est "touché" surtout depuis que Novak Djokovic a décidé de créer une association "concurrente" au conseil des joueurs. Gastao a donc eu très peur de représailles après avoir divulguer cette information concernant la pyramide du prize money.