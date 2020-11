Le tennis semble à un tournant important. Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, entend bien le négocier de la meilleure des manières. Pour SportsPro, il a expliqué ce qui devait changer dans les prochains mois.

« Il s’agit, tout d’abord, de trouver un moyen pour que les joueurs et les tournois puissent réellement travailler ensemble et évoluer dans la même direction, au lieu de passer 90 % du temps dans des conversations toxiques, ce qui épuise finalement toute l’énergie, le temps et l’argent. Si vous devez discuter de la formule des prix tous les deux ans, il est très difficile de rechercher et de réfléchir à long terme à la manière dont nous résolvons nos problèmes et à la manière dont nous nous améliorons. C’est la première chose. La seconde est de convaincre tout le monde de se concentrer sur les fans, qui sont finalement ceux que nous servons tous. Ce sont eux qui achètent les billets, qui regardent les matchs à la télévision, qui lisent les médias et qui sont le public cible de nos sponsors. Donc, au lieu d’avoir une approche centrée sur le joueur, je pense que nous devons nous concentrer sur nos fans et essayer de fournir une expérience meilleure et plus riche en travaillant ensemble« , a détaillé le chef de l’ATP.