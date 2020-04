Dans un entretien accordé à quelques journaliste italiens, le patron de l’ATP a abordé un certain nombre de sujets comme le calendrier, le choix de Roland-Garros, les aides que l’ATP pourrait accorder, et l’avenir marketing de l’ATP à long terme.

Son discours est celui de l’apaisement et de la concertation. Le nouveau patron de l’ATP a d’abord insisté sur le flou général qui existait à l’heure actuelle : « Personne ne sait quand nous pourrons reprendre le jeu, donc cela n’a aucun sens de parler d’août ou de septembre. Tout cela est hypothétique, donc il ne sert à rien de se cogner la tête contre le mur pour quelque chose qui pourrait ne pas se produire, car il se pourrait très bien que le jeu ne reprenne que l’année prochaine.« .

Plus loin, il est quand même revenu sur cette déclaration très pessimiste pour exposer l’idée générale : « On travaille sur la possibilité d’une saison sur terre-battue de quatre semaines après l’US Open. Le meilleur scénario serait d’avoir la tournée en Amérique du Nord durant l’été, puis la terre battue, puis l’Asie, puis les finales ATP. Avec sept Masters 1000 et trois tournois du Grand Chelem, il n’y aurait pas beaucoup de place pour les plaintes

Si son entretien est très riche, voir quelques fois un peu confus, il permet vraiment de faire le point sur des sujets qui vont faire l’actualité avant que le jeu reprenne, s’il reprend un jour.