Après avoir expliqué le mois dernier que le circuit Challenger n’avait pas véri­ta­ble­ment d’avenir, entraî­nant de nombreuses réac­tions néga­tives, Andrea Gaudenzi, le patron de l’ATP, a rétro­pé­dalé ce mercredi dans une récente inter­view relayée par nos confrères de Puntodebreak. Et c’est bien le minimum tant ses propos étaient assez invraisemblables.

« Nous devons commencer par dire clai­re­ment que, pour nous, le Challenger Tour est vital pour le succès du tennis. C’est la voie d’accès au circuit ATP, sans laquelle notre sport ne pour­rait pas pros­pérer. Je sais de première main combien ce niveau de tennis est diffi­cile, car j’ai joué de nombreux Challengers au cours de ma carrière. J’ai un respect absolu pour les joueurs et les promo­teurs de tour­nois à ce niveau qui travaillent extrê­me­ment dur […] Le circuit Challenger est viable depuis plus de 30 ans, je suis donc convaincu qu’il produira des amélio­ra­tions remar­quables, notam­ment en ce qui concerne les revenus des joueurs de tennis. Au cours d’une année normale, le circuit Challenger accueille environ 150 tour­nois offrant environ 12 millions de dollars de prix. C’est plus que suffi­sant, mais très peu de joueurs gagnent leur vie à ce niveau du tennis. Les diffé­rentes instances du tennis doivent s’unir pour faire en sorte de redis­tri­buer la crois­sance du haut de notre sport vers les niveaux infé­rieurs », a déclaré le patron italien de l’as­so­cia­tion des joueurs de tennis profes­sion­nels qui semble enfin revenir à la raison.