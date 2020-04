Lors de l’entretien accordé à UbiTennis, Andrea Gaudenzi a été questionné sur l’absence de Roger Federer lors de l’ATP Cup en janvier dernier. Au lieu de polémiquer, le patron de l’ATP a souhaité se réjouir de pouvoir encore compter sur la présence du Suisse sur le circuit : « J’en ai parlé à Roger avant même d’être élu. Et je lui ai dit : « Roger, j’ai joué il y a 17 ans et toi… Je ne sais pas comment tu bouges, je te regarde à la télévision et je ne sais pas comment tu fais. A 30 ans, ça faisait mal partout. » Mentalement et psychologiquement, atteindre ce niveau à cet âge est phénoménale et c’est réservé à des talents d’un autre monde comme lui, alors je ne peux pas me plaindre parce qu’il décide de sauter un tournoi. Disons que je préfère voir le verre à moitié plein et être reconnaissant qu’il joue encore. Il pourrait être à la retraite et au lieu de ça, il continue à jouer. J’ai été professionnel et je peux vous dire que ce n’est pas facile. Oui c’est vrai que nous aimerions le voir chaque semaine, mais ce n’est pas possible. Soyons heureux qu’il joue encore et remercions le pour ce qu’il nous donne, où qu’il joue et quand il veut. »