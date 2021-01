Andrea Gaudenzi, le patron de l’ATP, s’exprime souvent aux médias italiens, un peu trop à notre goût. Cette fois, c’était à la Gazetta Dello Sport. Selon lui, il ne faut pas avoir peur de ce qu’il va se passer quand Roger Federer et Rafael Nadal seront à la retraite : « J’ai commencé à jouer au tennis à l’époque de Pete Sampras et André Agassi. Beaucoup de gens disaient la même chose qu’aujourd’hui, que le tennis n’allait pas survivre à leur retraite. Des tournois historiques comme Wimbledon, Rome sont au final plus forts que les champions qui ont soulevé le trophée, c’est ce qui fait la puissance du tennis. Il faut aussi accepter de penser que c’est le jeu qui est un excellent produit, que ce sport génère par sa nature et son circuit professionnel de nouvelles stars. Si vous regardez en arrière, le sport a toujours généré des rivalités incroyables et à chaque fois les choses se sont répétées avec c’est vrai des intensités différentes. Ce sera pareil après l’ère de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, il y aura une vie après eux ».