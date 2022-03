Au cours de sa grande inter­view accordée à Spox, le patron de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a expliqué comment rendre le tennis encore plus attractif auprès des jeunes géné­ra­tions. Et autant dire qu’il mise énor­mé­ment sur Netflix.

« Nous voulons la même chose que la Formule 1 avec Drive to Survive sur Netflix. C’est pour­quoi nous sommes très heureux de colla­borer avec Netflix sur une série docu­men­taire sur le tennis, aux côtés de la WTA et des tour­nois du Grand Chelem. Elle sera lancée l’année prochaine. Le tennis a tant de person­na­lités brillantes, tant de grandes riva­lités, tant d’his­toires à raconter… Je serai heureux si nous pouvons attirer de nouveaux fans avec cette formule et grâce à ce contenu. »