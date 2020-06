Sa réaction était attendue, elle est intervenue dans les colonnes du New York Times. Andrea Gaudenzi, patron de l’ATP, a réagi au cas positifs de Covid-19 lors de l’Adria Tour où les précautions sanitaires étaient totalement absentes. L’Italien a d’abord apporté son soutien pour que les joueurs, dont Novak Djokovic, reviennent vite et en forme : « Il est évident que nous avons de la peine pour les joueurs et nous voulons qu’ils se rétablissent le plus vite possible. Je sais qu’il y a eu beaucoup de critiques, mais d’un autre côté, à l’ATP et aussi à l’USTA, nous savons que nous devons être prudents car même en prenant des mesures très strictes, certains joueurs pourraient être positifs. Il n’est pas nécessaire que les joueurs se prennent dans les bras pour qu’un test soit positif. Nous prenons tous des risques. »

Le boss du circuit mondial a ensuite été plus critique en comparant les joueurs à des « grands » enfants : « C’est un peu comme quand vous dites à vos enfants de porter un casque lorsqu’ils apprennent à faire du vélo. Ils refusent, tombent et ensuite ils mettent le casque. Maintenant, nous savons tous que ça peut arriver très facilement, alors nous serons encore plus prudents et peut-être plus compréhensifs et tolérants dans la création d’une ‘bulle’. »