En marge de la confé­rence de presse de présen­ta­tion du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Andrea Gaudenzi, le président de l’ATP, s’est briè­ve­ment exprimé sur Roger Federer qui devrait effec­tuer son retour à la compé­ti­tion cet été.

« Roger a plus de 40 ans. Chaque match qu’il jouera désor­mais sera un cadeau pour nous. On a évidem­ment hâte qu’il soit de nouveau sur le tour, mais il prend son temps après les opéra­tions qu’il a subies. On croise les doigts. »