Ancien excellent joueur de tennis (5e mondial en 2005) et vainqueur de Roland Garros en 2004, Gaston Gaudio n’est en revanche pas un grand visionnaire. L’Argentin a livré une anecdote croustillante datant de 1999 concernant sa vision sur un jeune joueur prometteur, un certain Roger Federer, qu’il ne battra jamais après cinq confrontations : « Je l’ai vu à Rome en 98 ou 99, je ne me souviens plus quand précisément. Il y avait beaucoup d’attentes autour de Federer et beaucoup disaient que ce gars allait être très bon. Il jouait les qualifications ou le premier tour à Rome et j’étais avec Benito Perez Barbadillo (l’actuel attaché presse de Rafael Nadal) et je lui ai dit : « Ce type est terrible. Il ne sera jamais numéro 1 mondial, son revers est mauvais. » Imaginez ma vision à l’époque ! ».

21 ans plus tard, l’homme au mauvais revers est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, même si Gaudio préfère en rire.