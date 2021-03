C’est une nouvelle qui risque d’en ravir plus d’un. En marge des nouveautés annon­cées par l’ATP pour la suite de la saison, parmi lesquelles le « gel » du clas­se­ment jusqu’au mois d’août, il a été annoncé que le prize money des ATP 250 et 500 serait consi­dé­ra­ble­ment augmenté (respec­ti­ve­ment de 80 et 60% au lieu de 50%).

Une hausse qui sera « financée » par une partie des bonus de fin d’année norma­le­ment touchés par le top 12 mondial. La déci­sion a été prise conjoin­te­ment avec le conseil des joueurs de l’ATP, avec notam­ment l’ac­cord de Roger Federer et Rafael Nadal. Voilà qui devrait calmer le début de polé­mique concer­nant leur manque d’im­pli­ca­tion né pendant l’Open d’Australie…