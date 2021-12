Placé sur un piédestal par de nombreux médias et obser­va­teurs après son titre décroché sur Roland‐Garros juniors en 2016 en battant notam­ment Félix Auger‐Aliassime en finale, Geoffrey Blancaneaux a ensuite connu une gros trou noir tandis que les joueurs de sa géné­ra­tion comme Félix, Shapovalov ou Tsitsipas perçaient au plus haut niveau.

Interrogé par nos confrères de Tennis Actu, Geoffrey a reconnu qu’il avait plusieurs fois pensé à tout plaquer même s’il s’est fina­le­ment accroché. Bien lui en a pris puis­qu’il a décroché son tout premier titre sur le circuit Challenger le 12 décembre dernier, attei­gnant au passage le meilleur clas­se­ment de sa carrière (235e).

« Je pense que ça s’est passé pour tous les joueurs. On a tous cette pensée lorsqu’on ne se sent plus progresser. Je ne voyais plus d’échappatoire. On se dit qu’il faut peut‐être faire autre chose. Ce n’est pas une défaite de se dire qu’on a échoué. Ce n’était pas la joie sur le court et dans ma vie en dehors. J’avais pensé à arrêter, même plusieurs fois. Tu rencontres de nouvelles personnes, de nouveaux amis, qui te donnent de nouveaux axes de travail », a déclaré Geoffrey avant de revenir sur la trajec­toire de Félix Auger‐Aliassime. « Oui honnê­te­ment, on regarde les résul­tats de tout le monde. Lui a réussi à progresser mais chacun sa route. Le but c’est d’arriver en haut, peu importe l’âge et les moyens. »