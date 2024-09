« Je vois quelqu’un qui joue beau­coup trop défen­si­ve­ment dans les moments impor­tants. Il doit se rappeler qu’il ne doit pas être trop passif et je pense qu’alors quelque chose de vrai­ment génial peut lui arriver » a récem­ment déclaré Roger Federer sur Alexander Zverev, toujours à la recherche de son premier titre en Grand Chelem.

Après Arnaud Di Pasquale, Georges Goven (ex‐56e mondial et ancien capi­taine des équipes de France) a lui aussi réagi aux propos du maestro suisse sur le plateau d’Eurosport.

« Je fais un petit paral­lèle entre Zverev et Medvedev. On a deux joueurs de presque deux mètres, mons­trueux côté revers, qui servent bien. Et Medvedev est un peu comme Zverev, il a du mal à aller vers l’avant. Zverev reste au fond où il se sent confor­table. Et comme le dit très juste­ment Roger Federer, il y a des moments dans les matchs où il faut aller cher­cher les points et ne pas attendre que l’autre vous les donne. Il a souvent l’oc­ca­sion de conclure les points mais il faut qu’il ait le courage d’y aller. »