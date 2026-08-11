La situation de la blessure de Carlos Alcaraz est, depuis ces dernières semaines, au centre de toutes les discussions.
En effet, nombreux sont ses fans et les amateurs de tennis à espérer voir le natif de Murcie revenir à la compétition, lui qui est absent des courts depuis le mois d’avril.
De nombreuses réactions ont suivi ces derniers jours concernant son retour à l’entraînement, notamment après l’annonce de son forfait pour le prochain Masters 1000 de Cincinnati.
Dans un tweet publié sur son compte X, le rédacteur en chef de nos confrères de Punto de Break, José Morón, a relayé les propos du médecin en chef de la Fédération italienne de tennis, Gianni Daniele. Et on peut dire qu’il n’a pas été tendre avec Carlos :
« Depuis l’Espagne, on n’a pas su avec certitude quel type de blessure Carlos a eu au poignet. Il serait maintenant en train de traverser une sorte de faiblesse mentale. En ayant des difficultés à retrouver l’intensité de travail d’avant, une sorte de dépression se serait créée dans sa tête, un cercle vicieux qui ne lui permet pas d’avoir la confiance d’avant. Les doutes commenceraient à s’emparer de son esprit, et c’est dommage, parce que même pour le numéro un, ça signifie ne pas trouver un rival d’une catégorie si extraordinaire. »
Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir les suiveurs de la petite balle jaune, lesquels resteront probablement dans le flou après cette déclaration.
Publié le mardi 11 août 2026 à 08:13