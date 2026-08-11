La situa­tion de la bles­sure de Carlos Alcaraz est, depuis ces dernières semaines, au centre de toutes les discussions.

En effet, nombreux sont ses fans et les amateurs de tennis à espérer voir le natif de Murcie revenir à la compé­ti­tion, lui qui est absent des courts depuis le mois d’avril.

De nombreuses réac­tions ont suivi ces derniers jours concer­nant son retour à l’en­traî­ne­ment, notam­ment après l’an­nonce de son forfait pour le prochain Masters 1000 de Cincinnati.

Dans un tweet publié sur son compte X, le rédac­teur en chef de nos confrères de Punto de Break, José Morón, a relayé les propos du médecin en chef de la Fédération italienne de tennis, Gianni Daniele. Et on peut dire qu’il n’a pas été tendre avec Carlos :

Esto es abso­lu­ta­mente VERGONZOSO 😡



El jefe médico de la Federación italiana de tenis, Gianni Daniele, se dirige así sobre Alcaraz.



🗣️ “Desde España no se ha sabido con certeza qué tipo de lesión tuvo Carlos en la muñeca. Ahora estaría atra­ve­sando una especie de debi­lidad… pic.twitter.com/tUyPblAnad — José Morón (@jmgmoron) August 10, 2026

« Depuis l’Espagne, on n’a pas su avec certi­tude quel type de bles­sure Carlos a eu au poignet. Il serait main­te­nant en train de traverser une sorte de faiblesse mentale. En ayant des diffi­cultés à retrouver l’in­ten­sité de travail d’avant, une sorte de dépres­sion se serait créée dans sa tête, un cercle vicieux qui ne lui permet pas d’avoir la confiance d’avant. Les doutes commen­ce­raient à s’emparer de son esprit, et c’est dommage, parce que même pour le numéro un, ça signifie ne pas trouver un rival d’une caté­gorie si extraordinaire. »

Des propos qui ne manque­ront pas de faire réagir les suiveurs de la petite balle jaune, lesquels reste­ront proba­ble­ment dans le flou après cette déclaration.