Germain Gigounon, 31 ans, est devenu l’entraîneur de David Goffin. Le jeune coach belge, qui a arrêté sa carrière de joueur fin 2018, nourrit de grandes ambitions pour David. Les deux sont amis de longue date. Germain Gigounon compte en premier lieu l’aider à de nouveau prendre du plaisir sur le terrain. Passage choisi de son interview à la RTBF :

« Oui, je pense qu’en tant que coach j’ai beaucoup d’ambition. Avec un joueur comme David, il faut en avoir énormément, parce qu’il est capable de très grandes choses. Dans un premier temps, au début de la saison, on ne va pas chiffrer ces ambitions. Déjà, on ne sait pas exactement comment tout va reprendre, avec la crise sanitaire. Et il y a le système de classement, qui sera différent jusqu’au mois de mars. Il faut utiliser cette période pour remettre les choses en place, et travailler ce dont on vient de parler, au niveau de l’attitude, de l’envie, du plaisir sur le terrain. A mon avis, quand le classement traditionnel sera de retour, en mars, on pourra chiffrer un peu plus, en fonction de la façon dont il se sent. Les objectifs de la préparation, et sans doute du début d’année, se situent plus dans la manière de jouer, la manière de penser, la manière d’être sur le terrain. Dans un deuxième temps, on ajoutera bien sûr des objectifs clairs. Parce qu’avec un joueur comme David, il faut avoir des objectifs, en tournois« , a assumé Germain Gigounon au média belge.