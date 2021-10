Entraîneur de Jenson Brooksby depuis qu’il est tout jeune, Joseph Gilbert a essayé de construire son joueur dans les traces de Novak Djokovic. Doté d’un jeu sensi­ble­ment simi­laire au numéro 1 mondial, même s’il n’a pas du tout les mêmes attri­buts physiques, le jeune améri­cain de 20 ans étonne les obser­va­teurs et rend fou ses adver­saires. Son coach est d’ailleurs revenu dans une inter­view sur le duel de son poulain face au Serbe en huitièmes de finale de l’US Open (1–6, 6–3, 6–2, 6–2).

« Jenson sait à quel point j’aime Djokovic. Pour moi, Djokovic est, si ce n’est le tout meilleur de tous les temps, dans le top 3 de l’his­toire. J’aime beau­coup le système de jeu de Djokovic, ses schémas et son style. J’ai vu beau­coup de ses matchs et nous sommes partis avec un plan très précis. Quand le match est passé au deuxième set, Djokovic a passé une ou deux vitesses supé­rieures. En fait, il y a un jeu au milieu du set qui a duré près d’une demi‐heure. Après cela, Jenson était complè­te­ment dans le dur, et puis le moteur a explosé ! »