L’Equipe consacre ce matin est unes très belle double page où elle décrypte le phéno­mène Djokovic en donnant la parole à des grands témoins comme Cédric Pioline, Sébastien Grosjean, Mats Wilander, Richard Gasquet ou encore Brad Gilbert.

L’ancien coach améri­cain pense que le Serbe, en grande forme actuel­le­ment peut réaliser des records les plus fous et notam­ment dans les tour­nois du Grand Chelem : « Je ne serais pas surpris si, sur les trois prochaines saisons, c’est‐à‐dire les douze‐treize prochains tour­nois du Grand Chelem, Novak devait en gagner entre cinq et sept de plus. Donc pour­quoi pas autour de vingt‐sept titres au bout du compte. À 34 ans, il est plus fort qu’à 24 ! Je trouve qu’il a incroya­ble­ment progressé au service. Et puis il bouge toujours aussi bien et je le trouve aussi plus ouvert d’es­prit dans son approche des Majeurs. En fait, il continue à évoluer ; chaque match, chaque adver­saire, lui enseigne quelque chose »

Si on suit Brad, cela veut dire que Novak serait forcé­ment au dessus de Margaret Court et Serena Williams, ce qui peut‐être pour lui une vraie moti­va­tion main­te­nant qu’il a presque accompli tout le reste.