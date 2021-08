Si les absences de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic se font de plus en plus fréquentes, Brad Gilbert souligne leur capa­cité à se relever, et presque se réin­venter, à chaque fois. Le fait de choisir leurs tour­nois leur permet de rester aussi dominateurs.

« Leur régu­la­rité est scan­da­leuse. Ils le montrent semaine après semaine. La gran­deur de ces trois joueurs est formi­dable. Ils ont réussi à revenir sur le chemin de victoire quand les choses n’al­laient pas bien pour eux. Ils jouent 60 à 70% des grands tour­nois depuis de nombreuses années et conti­nuent toujours à gagner », a insisté l’an­cien joueur améri­cain, dans des propos accordés à Sportskeeda.