Qui de mieux qu’un spécia­liste du pied pour parler de la bles­sure de Rafael Nadal ? Le chirur­gien ortho­pé­diste, Gilbert Versier, explique à L’Equipe le peu de solu­tions pour faire face au syndrome de Muller‐Weiss dont souffre le Majorquin. Un mal qui touche « géné­ra­le­ment ceux qui ont les pieds plats ». Il écarte une opération.

« Pour l’ins­tant, il y a des hauts et des bas avec le trai­te­ment qu’on a mis en place chez lui. Traitement qui peut être doublé d’in­jec­tions de corti­sone, pour calmer les douleurs et l’in­flam­ma­tion. Ses semelles doivent être refaites au moins deux ou trois fois par an. Mais tout ce qui est chirur­gical ne permet plus la pratique du sport à haut niveau. On retarde cette inter­ven­tion et on la réserve aux patients qui sont extrê­me­ment doulou­reux et qui n’ar­rivent même plus à marcher correc­te­ment. Ce qui n’est pas le cas de Nadal bien sûr », explique celui qui officie sur le Tour de France.