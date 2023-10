Gill Gross a pris le temps de la réflexion pour livrer son analyse suite aux propos tenus par Rafael Nadal au sujet de Novak Djokovic lors de la fameuse inter­view donnée à Movie Star.

Selon lui, Rafa est allé beau­coup trop loin en « parlant fina­le­ment à la place de Novak » quand il avait évoqué la fameuse course aux titres du Grand Chelem.

« J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que tout se passe le mieux possible pour moi. Novak pour­rait être frustré parce qu’il vit tout plus inten­sé­ment et c’est pour cela qu’il est le meilleur » avait déclaré l’Espagnol.

Gross pense vrai­ment que ces mots sont contre‐productifs…

« Cette dernière partie aurait dû être laissée de côté car il ne devrait vrai­ment pas parler au nom de Novak. C’est quelque chose que Novak peut commu­ni­quer lui‐même, il est assez grand pour le faire et peut‐être que c’est vrai, peut‐être que ce n’est pas le cas, mais ce n’est pas vrai­ment le rôle de Rafa de dire : « c’est ce que Novak ressen­ti­rait si cela s’était produit »