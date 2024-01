Rafael Nadal ne parti­ci­pera pas à l’Open d’Australie. Et bien que son clan soit opti­miste quant à un retour très rapide à la compé­ti­tion, rien n’est jamais certain, comme l’ex­plique Gill Gross, analyste tennis, qui travaille entre autres pour Tennis Channel et l’US Open.

« Pour Rafa, l’ob­jectif de cette année est de rester en bonne santé. Parce que la crainte, ce qui empêche Nadal de dormir, c’est que la bles­sure mineure se trans­forme en bles­sure grave. Ce qui, en janvier, serait drama­tique. Je pense que cela nous mène à la ques­tion suivante : Nadal veut‐il faire une saison normale ou veut‐il se lancer à fond sur la terre battue ? »