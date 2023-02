Analyste tennis bien connu du circuit pour offi­cier sur Tennis Channel et travailler avec l’US Open, Gill Gross s’est récem­ment amusé à dresser des caté­go­ries (ou des tiers) entre les meilleurs joueurs du circuit. Et si son clas­se­ment n’a à première vue rien de scan­da­leux, l’Américain a sciem­ment oublié de mentionner un certain Rafael Nadal. Voici son explication…

« Je pense qu’il y a un niveau 1. Dans le niveau 1, il y a Djokovic et Alcaraz. On pour­rait dire que Djokovic appar­tient peut‐être à un niveau à part. Laissons Alcaraz jouer au tennis avant de le placer là. Tsitsipas est dans le tier 2. Je pense qu’il est seul dans le tier 2. Zverev n’est plus là, Medvedev n’est pas bon en ce moment. Laissez‐moi vous dire tout de suite que je ne sais pas où mettre Nadal. Je n’in­clus pas Nadal dans tout cela. Il est dans une période d’at­tente pour moi. Il ne fait partie d’au­cune caté­gorie. Tier 3 ? Beaucoup de joueurs. Je pense qu’il faut y placer Casper Ruud. Je pense que vous devez y mettre Felix Auger‐Aliassime. Je pense qu’il faut y mettre Holger Rune. Je pense qu’il faut y mettre Jannik Sinner. Ensuite viennent Taylor Fritz, Andrey Rublev, Cameron Norrie », a t‑il déclaré sur sa chaîne Youtube.