Travaillant pour Tennis Channel ainsi que pour l’US Open, l’analyste tennis, Gill Gross, est connu pour avoir des avis tranchés.

Dans le dernier épisode de son podcast, il explique à quel point il est diffi­cile de comparer les époques et « rétro­grade » ainsi Rafael Nadal et Roger Federer, ayant joué en même temps que le déten­teur des plus grands records (notam­ment en Grand Chelem et Masters 1000), Novak Djokovic.

« D’une certaine manière, les Rod Laver, Bjorn Borg et Pete Sampras sont plus légi­times de concur­rencer Djokovic pour le titre de GOAT. Si l’on veut mettre en doute le fait que Djokovic mérite cette étiquette, il faut invo­quer le fait qu’à une époque anté­rieure, la longé­vité athlé­tique n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. Ou encore qu’il était beau­coup plus diffi­cile de gagner sur les trois surfaces. Ce sont des éléments qu’il faut mettre en avant pour dire que oui, Djokovic est le joueur le plus accompli de tous les temps, mais pour ces raisons, si l’on se replace dans le contexte histo­rique et que l’on examine tous les facteurs, il n’est pas néces­sai­re­ment le plus grand de tous les temps. »