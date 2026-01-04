AccueilATPGill Gross, analyste tennis, sur le nouveau forfait d'Arthur Fils : "Les...
Gill Gross, analyste tennis, sur le nouveau forfait d’Arthur Fils : « Les fans veulent voir des adver­saires redou­tables pour Sinner et Alcaraz. Le fait que Draper, Fils et Rune soient tous sur la touche pendant plus de six mois est un véri­table coup dur »

Par Baptiste Mulatier

Blessé au dos depuis Roland‐Garros en mai dernier, et seule­ment engagé sur le tournoi de Toronto lors de la deuxième partie de saison dernière, Arthur Fils a encore repoussé son retour en décla­rant forfait pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février). 

Un coup dur pour l’at­trac­ti­vité du circuit selon l’ana­lyste tennis Gill Gross, offi­ciant notam­ment pour l’US Open et Tennis Channel. 

« C’est une période parti­cu­liè­re­ment diffi­cile avec les bles­sures des jeunes joueurs du circuit ATP. D’après les commen­taires que j’en­tends actuel­le­ment, les fans veulent voir des adver­saires redou­tables pour Sinner et Alcaraz, et le fait que Draper, Fils et Rune soient tous sur la touche pendant plus de six mois est un véri­table coup dur. »

