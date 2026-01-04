Blessé au dos depuis Roland‐Garros en mai dernier, et seulement engagé sur le tournoi de Toronto lors de la deuxième partie de saison dernière, Arthur Fils a encore repoussé son retour en déclarant forfait pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).
Un coup dur pour l’attractivité du circuit selon l’analyste tennis Gill Gross, officiant notamment pour l’US Open et Tennis Channel.
This is an unusually bad moment with injuries to young guys on the ATP tour.— Gill Gross 🌆 (@Gill_Gross) January 3, 2026
The main feedback I hear right now is that fans want to see dangerous challengers for Sincaraz and certainly Draper, Fils and Rune all hitting the bench for 6 months plus is a real blow. https://t.co/Rh8noq2iRH
« C’est une période particulièrement difficile avec les blessures des jeunes joueurs du circuit ATP. D’après les commentaires que j’entends actuellement, les fans veulent voir des adversaires redoutables pour Sinner et Alcaraz, et le fait que Draper, Fils et Rune soient tous sur la touche pendant plus de six mois est un véritable coup dur. »
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 12:44