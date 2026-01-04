Blessé au dos depuis Roland‐Garros en mai dernier, et seule­ment engagé sur le tournoi de Toronto lors de la deuxième partie de saison dernière, Arthur Fils a encore repoussé son retour en décla­rant forfait pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).

Un coup dur pour l’at­trac­ti­vité du circuit selon l’ana­lyste tennis Gill Gross, offi­ciant notam­ment pour l’US Open et Tennis Channel.

This is an unusually bad moment with inju­ries to young guys on the ATP tour.



The main feed­back I hear right now is that fans want to see dange­rous chal­len­gers for Sincaraz and certainly Draper, Fils and Rune all hitting the bench for 6 months plus is a real blow. https://t.co/Rh8noq2iRH — Gill Gross 🌆 (@Gill_Gross) January 3, 2026

« C’est une période parti­cu­liè­re­ment diffi­cile avec les bles­sures des jeunes joueurs du circuit ATP. D’après les commen­taires que j’en­tends actuel­le­ment, les fans veulent voir des adver­saires redou­tables pour Sinner et Alcaraz, et le fait que Draper, Fils et Rune soient tous sur la touche pendant plus de six mois est un véri­table coup dur. »