Aujourd’hui 11e mondial à 20 ans, Rafael Jodar fait incontestablement office de révélation de la saison.
L’analyste tennis Gill Gross, officiant pour Tennis Channel et l’US Open, a désigné le point fort du jeune espagnol en le comparant même à deux immenses légendes du tennis.
« C’est clairement, à ce stade, sa marque de fabrique. Et on parlait d’Andre Agassi comme d’un retourneur offensif, quelqu’un qui prenait la balle tôt, qui trouvait le centre du cordage et vous renvoyait la balle rapidement. Prenez Novak Djokovic, un maître de la neutralisation, doté d’un athlétisme hors du commun, d’une grande envergure, d’une capacité à défendre la zone de service, à réceptionner un service de qualité et à trouver le moyen de minimiser les dégâts. Jodar, d’une certaine manière, c’est comme si Novak Djokovic et Andre Agassi avaient eu un bébé. Je ne pense pas qu’il soit aussi bon en retour défensif que Djokovic, mais il ressemble à Andre Agassi si on avait fait grandir ce dernier de dix centimètres et c’est assez significatif à mes yeux. Je ne veux pas dire que Jodar est nécessairement la combinaison d’Agassi et de Djokovic, mais je dirais sans hésiter que c’est comme si Agassi était plus grand en taille. C’est énorme. »
Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 10:28