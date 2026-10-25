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Gill Gross, analyste tennis, sur le nouveau phéno­mène du circuit : « C’est comme si Novak Djokovic et Andre Agassi avaient eu un bébé »

Par
Baptiste Mulatier
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Aujourd’hui 11e mondial à 20 ans, Rafael Jodar fait incon­tes­ta­ble­ment office de révé­la­tion de la saison. 

L’analyste tennis Gill Gross, offi­ciant pour Tennis Channel et l’US Open, a désigné le point fort du jeune espa­gnol en le compa­rant même à deux immenses légendes du tennis. 

« C’est clai­re­ment, à ce stade, sa marque de fabrique. Et on parlait d’Andre Agassi comme d’un retour­neur offensif, quelqu’un qui prenait la balle tôt, qui trou­vait le centre du cordage et vous renvoyait la balle rapi­de­ment. Prenez Novak Djokovic, un maître de la neutra­li­sa­tion, doté d’un athlé­tisme hors du commun, d’une grande enver­gure, d’une capa­cité à défendre la zone de service, à récep­tionner un service de qualité et à trouver le moyen de mini­miser les dégâts. Jodar, d’une certaine manière, c’est comme si Novak Djokovic et Andre Agassi avaient eu un bébé. Je ne pense pas qu’il soit aussi bon en retour défensif que Djokovic, mais il ressemble à Andre Agassi si on avait fait grandir ce dernier de dix centi­mètres et c’est assez signi­fi­catif à mes yeux. Je ne veux pas dire que Jodar est néces­sai­re­ment la combi­naison d’Agassi et de Djokovic, mais je dirais sans hésiter que c’est comme si Agassi était plus grand en taille. C’est énorme. »

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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