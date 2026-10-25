Aujourd’hui 11e mondial à 20 ans, Rafael Jodar fait incon­tes­ta­ble­ment office de révé­la­tion de la saison.

L’analyste tennis Gill Gross, offi­ciant pour Tennis Channel et l’US Open, a désigné le point fort du jeune espa­gnol en le compa­rant même à deux immenses légendes du tennis.

« C’est clai­re­ment, à ce stade, sa marque de fabrique. Et on parlait d’Andre Agassi comme d’un retour­neur offensif, quelqu’un qui prenait la balle tôt, qui trou­vait le centre du cordage et vous renvoyait la balle rapi­de­ment. Prenez Novak Djokovic, un maître de la neutra­li­sa­tion, doté d’un athlé­tisme hors du commun, d’une grande enver­gure, d’une capa­cité à défendre la zone de service, à récep­tionner un service de qualité et à trouver le moyen de mini­miser les dégâts. Jodar, d’une certaine manière, c’est comme si Novak Djokovic et Andre Agassi avaient eu un bébé. Je ne pense pas qu’il soit aussi bon en retour défensif que Djokovic, mais il ressemble à Andre Agassi si on avait fait grandir ce dernier de dix centi­mètres et c’est assez signi­fi­catif à mes yeux. Je ne veux pas dire que Jodar est néces­sai­re­ment la combi­naison d’Agassi et de Djokovic, mais je dirais sans hésiter que c’est comme si Agassi était plus grand en taille. C’est énorme. »