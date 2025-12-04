AccueilATPGilles Cervara, ancien coach de Medvedev, rebondit avec un autre joueur :...
ATP

Gilles Cervara, ancien coach de Medvedev, rebondit avec un autre joueur : « Je suis emballé par ce projet »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

276

Quelques mois après la fin de sa longue colla­bo­ra­tion avec Daniil Medvedev, actée en août dernier, l’en­traî­neur fran­çais Gilles Cervara va désor­mais coacher le jeune améri­cain Nishesh Basavareddy (actuel 167e mondial à 20 ans, ex‐99e). 

« Je suis emballé par ce projet avec un joueur et un envi­ron­ne­ment sains, qui a envie de construire des choses après de longs mois sans struc­ture. C’est un jeune qui n’est pas confiné aux États‐Unis et qui veut travailler avec un entraî­neur fran­çais. C’est une belle aven­ture. Il y a pas mal de choses à réaliser par rapport à mon profil d’en­traî­neur », a déclaré Cervara dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 12:28

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Alcaraz ou Sinner, Bjorn Borg donne clai­re­ment sa préférence !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.