Quelques mois après la fin de sa longue collaboration avec Daniil Medvedev, actée en août dernier, l’entraîneur français Gilles Cervara va désormais coacher le jeune américain Nishesh Basavareddy (actuel 167e mondial à 20 ans, ex‐99e).
« Je suis emballé par ce projet avec un joueur et un environnement sains, qui a envie de construire des choses après de longs mois sans structure. C’est un jeune qui n’est pas confiné aux États‐Unis et qui veut travailler avec un entraîneur français. C’est une belle aventure. Il y a pas mal de choses à réaliser par rapport à mon profil d’entraîneur », a déclaré Cervara dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 12:28