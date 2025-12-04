Quelques mois après la fin de sa longue colla­bo­ra­tion avec Daniil Medvedev, actée en août dernier, l’en­traî­neur fran­çais Gilles Cervara va désor­mais coacher le jeune améri­cain Nishesh Basavareddy (actuel 167e mondial à 20 ans, ex‐99e).

« Je suis emballé par ce projet avec un joueur et un envi­ron­ne­ment sains, qui a envie de construire des choses après de longs mois sans struc­ture. C’est un jeune qui n’est pas confiné aux États‐Unis et qui veut travailler avec un entraî­neur fran­çais. C’est une belle aven­ture. Il y a pas mal de choses à réaliser par rapport à mon profil d’en­traî­neur », a déclaré Cervara dans des propos relayés par L’Equipe.