Désormais coach de l’Américain, Nishesh Basavareddy (186e mondial), après une colla­bo­ra­tion longue de huit ans avec Daniil Medvedev qui s’est terminée en août dernier, Gilles Cervara s’est exprimé chez nos confrères d’Eurosport sur ce nouveau projet.

Un réel chan­ge­ment pour l’en­traî­neur fran­çais qui n’a connu aucun répit avec le Russe, connu pour ses nombreux excès sur le court et ses invec­tives envers sa box.

« Dans un sens, oui, Nishesh est plus repo­sant. Avec lui, je n’ai pas à trouver des subter­fuges ou des contre‐arguments pour contenir un joueur qui cherche à me contre­dire ou à me mettre en échec. Après, aucun joueur n’est repo­sant. Ce métier ne l’est pas. De toute façon, la ques­tion n’est pas de dire si c’est mieux ou moins bien qu’a­vant. C’est juste diffé­rent. Et quand je repense aux excès de Daniil, aujourd’hui, c’est avec le sourire. »