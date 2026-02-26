Désormais coach de l’Américain, Nishesh Basavareddy (186e mondial), après une collaboration longue de huit ans avec Daniil Medvedev qui s’est terminée en août dernier, Gilles Cervara s’est exprimé chez nos confrères d’Eurosport sur ce nouveau projet.
Un réel changement pour l’entraîneur français qui n’a connu aucun répit avec le Russe, connu pour ses nombreux excès sur le court et ses invectives envers sa box.
« Dans un sens, oui, Nishesh est plus reposant. Avec lui, je n’ai pas à trouver des subterfuges ou des contre‐arguments pour contenir un joueur qui cherche à me contredire ou à me mettre en échec. Après, aucun joueur n’est reposant. Ce métier ne l’est pas. De toute façon, la question n’est pas de dire si c’est mieux ou moins bien qu’avant. C’est juste différent. Et quand je repense aux excès de Daniil, aujourd’hui, c’est avec le sourire. »
Publié le jeudi 26 février 2026 à 18:08