Interrogé par nos confrères du site russe Championnat, l’ancien coach de Danii a été très clair, et surtout il ne veut pas entendre parler de dépression. Extraits.
Ce n’est pas de la dépression ?
« Je ne veux pas utiliser ce genre de mots. C’est la vie. On passe tous par là et on en ressort plus fort. Je suis sûr que Daniil s’en sortira aussi. Il a changé d’équipe. C’est une nouvelle étape pour lui. Je suis sûr qu’ensemble, ils trouveront une nouvelle énergie pour accomplir tout ce qu’il a déjà accompli. Je serai de tout cœur avec lui et avec sa nouvelle équipe. Je veux croire qu’il surmontera tous les obstacles, et l’avenir nous le dira. Mais j’en suis convaincu »
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 12:22