C’est dans les colonnes de l’Equipe que l’on apprend que le coach de Gilles Cervara est très impliqué dans le « mouve­ment » de soutien autour du coach croate Kristijan Schneider, 40 ans frappé depuis plusieurs mois par un cancer abdominal.

Gilles explique qu’il a eu notam­ment des réunions très construc­tives avec l’ATP, qu’un joueur comme Djokovic a aidé Kristijan derniè­re­ment.

Plus simple­ment, Gilles se demande si une vraie soli­da­rité va opérer alors qu’un membre de la famille est touché de plein fouet par une maladie grave : « Bouger son cul, faire un post, un don… C’est à la portée de tout le monde, c’est juste une ques­tion d’in­térêt. Sur le circuit, les gens se croisent tous les jours en se souriant, en ayant un contact amical tout le temps… J’ai envie de savoir si c’est vrai ou si c’est du fake. Si un membre du monde du tennis est malade et qu’on le connaît, est‐ce qu’on va s’en­quérir de sa santé ? Est‐ce qu’on va le soutenir, en donnant un peu d’argent ou en étant derrière lui, à prendre des nouvelles ? Lui faire sentir qu’il n’est pas seul et qu’il a le soutien des mecs qu’il croise au quoti­dien sur le circuit. Je veux voir dans quelle mesure l’être humain est capable d’être généreux »