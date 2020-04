Alors que beaucoup de joueurs et de coaches parlent d’entretien physique, de l’impossibilité de travailler des points précis, l’entraîneur de Daniil Medvedev que nous avons contacté défend une toute autre théorie : « Comme nous avons la chance d’avoir un court, nous avons abordé cette période de confinement comme s’il s’agissait d’un vrai moment d’entraînement. Même si nous n’avons pas de date de reprise de la compétition, on travaille vraiment, on ne fait pas semblant. On n’est pas dans une logique de routine pour garder la forme, on est sur des points précis techniques, physiques ainsi que de la préparation mentale. Je dirais presque que ce confinement est presque une aubaine car on a du temps, on prend le temps, ce qui nous arrive presque jamais lors d’une saison normale. De toute façon c’est aussi ma façon de voir les choses, faut toujours parvenir à transformer une situation et la rendre positive. »

De plus, le coach tricolore peut compter sur un Daniil Medvedev très motivé : »Daniil aime bosser, il dit rarement non. Notre cohabitation se passe très bien, on n’est pas collé, on a toujours fonctionné comme ça, et donc on a pris nos habitudes. Maintenant le plus dur est de parvenir à toujours trouver des astuces pour créer des challenges sur le court, pour que le champion soit toujours dans une dynamique de dépassement de soi alors même que l’esprit de compétition à l’entraînement ne peut pas vraiment se mettre en place. »