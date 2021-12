Le coach de Daniil Medvedev a accordé une inter­view à nos confrères de l’Equipe. Gilles y résume son parcours et la rela­tion presque fusion­nelle qu’il entre­tient avec le cham­pion russe.

« On a ça en commun avec Daniil (Medvedev). Il est aussi très branché sur ces choses « invi­sibles », sur ces aspects éner­gé­tiques. Il possède cette richesse inté­rieure qui lui donne cette puis­sance et ce côté charis­ma­tique et diffi­ci­le­ment iden­ti­fiable. Entre lui et moi, c’est comme quand on rencontre des gens impor­tants dans sa vie, comme sa femme, des amis proches. On se demande toujours : « Qu’est‐ce qui fait cette alchimie ? » C’est un jeu d’énergie, de person­na­lité, d’his­toires perso »