Gilles Cervara, ex‐coach de Medvedev : « Daniil est‐il en dépres­sion ? Je ne veux pas utiliser ce genre de mots »

Jean Muller
Par Jean Muller

Interrogé par nos confrères du site russe Championat, l’an­cien coach de Daniii Medvedev a été très clair, et surtout il ne veut pas entendre parler de dépres­sion. Extraits.

Ce n’est pas de la dépres­sion ?
Je ne veux pas utiliser ce genre de mots. C’est la vie. On passe tous par là et on en ressort plus fort. Je suis sûr que Daniil s’en sortira aussi. Il a changé d’équipe. C’est une nouvelle étape pour lui. Je suis sûr qu’en­semble, ils trou­ve­ront une nouvelle énergie pour accom­plir tout ce qu’il a déjà accompli. Je serai de tout cœur avec lui et avec sa nouvelle équipe. Je veux croire qu’il surmon­tera tous les obstacles, et l’avenir nous le dira. Mais j’en suis convaincu.

Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 12:22

