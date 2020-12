L’entraîneur de Daniil Medvedev, Gilles Cervara, a accordé une interview à son sponsor Tecnifibre. Il revient sur la saison de son poulain et notamment sa fin de saison tonitruante avec son doublé Masters 1000 de Paris, finales ATP.

« Il faut un adversaire qui soit capable d’aller encore plus loin qu’eux. Il a fallu casser la résistance de Nadal et Thiem. C’est un palier que Daniil n’avait pas encore atteint à ce niveau-là. C’est grâce au niveau de ces joueurs que Daniil a atteint ce degré de performance. C’est pour ça que je dis que ces grands joueurs font du bien au tennis et aux jeunes », a déclaré le coach français.