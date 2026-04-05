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Gilles Cervara se sépare de son joueur avec un message énig­ma­tique : « Il n’y a rien de « mauvais » ni « contre » toi, simple­ment un para­mètre impor­tant pour moi qui explique cette décision »

Par
Jean Muller
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C’est sur son compte Instagram que Gilles Cervara a décidé d’an­noncer publi­que­ment l’arrêt de sa colla­bo­ra­tion avec le jeune joueur améri­cain, Nishesh Basavareddy (20 ans, 19e mondial). Son message est d’ailleurs assez énigmatique.

« Ce n’est pas sans regret que j’ai décidé de mettre fin à ma mission avec toi. Il n’y a rien de  »mauvais » ni  »contre » toi, simple­ment un para­mètre impor­tant pour moi qui explique cette déci­sion. Malgré cela, je te souhaite sincè­re­ment de conti­nuer à progresser et à t’amé­liorer dans le cadre de ta jeune carrière, et je suis sûr que tu y parvien­dras », a expliqué celui qui long­temps été aux côtés de Daniil Medvedev.

Leur colla­bo­ra­tion datait de début décembre et on ne peut pas dire qu’elle a duré long­temps ni que son joueur a vrai­ment progressé. Reste à savoir main­te­nant si le coach trico­lore va faire un petit break ou conti­nuer sur le circuit avec un nouveau joueur.

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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