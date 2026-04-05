C’est sur son compte Instagram que Gilles Cervara a décidé d’annoncer publiquement l’arrêt de sa collaboration avec le jeune joueur américain, Nishesh Basavareddy (20 ans, 19e mondial). Son message est d’ailleurs assez énigmatique.
« Ce n’est pas sans regret que j’ai décidé de mettre fin à ma mission avec toi. Il n’y a rien de »mauvais » ni »contre » toi, simplement un paramètre important pour moi qui explique cette décision. Malgré cela, je te souhaite sincèrement de continuer à progresser et à t’améliorer dans le cadre de ta jeune carrière, et je suis sûr que tu y parviendras », a expliqué celui qui longtemps été aux côtés de Daniil Medvedev.
Leur collaboration datait de début décembre et on ne peut pas dire qu’elle a duré longtemps ni que son joueur a vraiment progressé. Reste à savoir maintenant si le coach tricolore va faire un petit break ou continuer sur le circuit avec un nouveau joueur.
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 09:22