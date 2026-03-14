Nos confrères de Blick reviennent sur un passage du livre de notre confrère Christopher Clarey, biographe de Roger Federer. Ce passage est le témoignage de Gilles Jourdan, qui a été directeur des travaux et du projet de la modernisation de Roland‐Garros.
« Nadal était plus sympathique que Federer. Notre sentiment était que Federer était seulement préoccupé par lui‐même. Il ne donnait rien. Il ne donnait pas de son temps. Il était poli, mais rien de plus. Il pensait beaucoup à l’argent, beaucoup. Il n’y avait pas d’interaction. Il n’était pas méchant ni grossier. Mais nous avions l’habitude de dire qu’il n’était finalement pas le gendre idéal. Nadal était authentique »
On rappelle que Roger Federer a intégré le cercle des personnes ayant une fortune de plus d’1 milliards de dollars comme l’a précisé dernièrement le magazine Forbes.
Publié le samedi 14 mars 2026 à 10:16