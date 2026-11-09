Alors que la nomi­na­tion de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis en a surpris plus d’un, à commencer par le prin­cipal inté­ressé, Benoît Maylin a visi­ble­ment décidé de mener sa petite enquête pour en savoir plus sur cette déci­sion qui fait beau­coup parler.

Et d’après notre confrère, c’est Jo‐Wilfried Tsonga qui tenait la corde avant un revi­re­ment de la part du capi­taine de la Fédération fran­çaise de Tennis, Gilles Moretton.

😔 « Gilles Moretton, le président de la Fédération, ne voulait pas que Tsonga soit le capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/FKM0C35pAY — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 9, 2026

« Je ne vais pas parler de copi­nage avec cette histoire parce que, juste­ment, c’est une histoire d’en­nemis, celui que tu n’aimes pas. C’est donc le fait d’un président qui n’aime pas Jo‐Wilfried Tsonga, qui n’aime pas le fait que ce mec essaie de se retrouver capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis alors qu’il a une académie et qu’il gère des joueurs. Il n’y a pas d’en­tente. Ils s’étaient rencon­trés à Lyon où, appa­rem­ment, le projet passait plutôt bien, cela devait se faire. Et après ils se sont encore rencon­trés à Paris où on s’at­ten­dait norma­le­ment à ce que Tsonga soit nommé capi­taine. Et là, du jour au lende­main, sans que personne ne le sache, même Gaël Monfils, ce dernier devient capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. Parce que Gilles Moretton ne voulait pas que ce soit Jo‐Wilfried Tsonga à ce poste. »