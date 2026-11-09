Alors que la nomination de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis en a surpris plus d’un, à commencer par le principal intéressé, Benoît Maylin a visiblement décidé de mener sa petite enquête pour en savoir plus sur cette décision qui fait beaucoup parler.
Et d’après notre confrère, c’est Jo‐Wilfried Tsonga qui tenait la corde avant un revirement de la part du capitaine de la Fédération française de Tennis, Gilles Moretton.
« Je ne vais pas parler de copinage avec cette histoire parce que, justement, c’est une histoire d’ennemis, celui que tu n’aimes pas. C’est donc le fait d’un président qui n’aime pas Jo‐Wilfried Tsonga, qui n’aime pas le fait que ce mec essaie de se retrouver capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis alors qu’il a une académie et qu’il gère des joueurs. Il n’y a pas d’entente. Ils s’étaient rencontrés à Lyon où, apparemment, le projet passait plutôt bien, cela devait se faire. Et après ils se sont encore rencontrés à Paris où on s’attendait normalement à ce que Tsonga soit nommé capitaine. Et là, du jour au lendemain, sans que personne ne le sache, même Gaël Monfils, ce dernier devient capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis. Parce que Gilles Moretton ne voulait pas que ce soit Jo‐Wilfried Tsonga à ce poste. »
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 19:45