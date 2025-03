Lors d’une discus­sion avec son ami Gaël Monfils, diffusée sur la chaîne Youtube de ce dernier, Gilles Simon a évoqué avec fran­chise ses duels face aux trois autres « Mousquetaires ».

« Entre Tsonga, Gasquet et toi, celui contre qui j’ai­mais le moins jouer, c’était Richard. Et celui contre que je préfé­rais affronter, c’était toi. Je pense qu’en niveau, c’était proche. La ques­tion, c’est de savoir ce que j’ai­mais faire dans les moments impor­tants, et ce que je n’ai­mais pas. Contre Richard, je n’avais pas de problème, je le battais souvent à l’en­traî­ne­ment, je n’avais pas ce ratio dégueu­lasse que j’ai sur le circuit avec lui (9−1 pour Gasquet). Mais avec du stress, il me bloquait côté revers, il en frap­pait 850 sans rien louper. Je n’ar­ri­vais pas à l’amener dans des longs matchs. Dans les moments impor­tants, ça tour­nait toujours de son côté. Et toi à l’in­verse, ce n’est pas que j’ai­mais te jouer, car c’était dur, mais j’avais l’im­pres­sion que dans les moments impor­tants, j’ar­ri­vais à te bloquer (7−3 pour Simon). Jo, c’était diffé­rent. Il avait un jeu plus franc. Je n’ai­mais pas le jouer. Et son service, on n’a jamais réussi à le lire et pour­tant on savait qu’il allait servir extérieur. »