Si l’an­nonce de Richard Gasquet a logi­que­ment été éclipsée par celle de Rafael Nadal, qui prendra sa retraite à l’issue des phases finales de la Coupe Davis le mois prochain (du 19 au 24 novembre), il faudra attendre encore quelques mois avant de dire défi­ni­ti­ve­ment adieu au Français de 38 ans.

Alors qu’il mettra un terme à sa grande et belle carrière lors de l’édi­tion 2025 de Roland‐Garros, Le Biterrois a malgré tout déjà reçu plusieurs hommages dont l’un venant de son compa­triote et ami, Gilles Simon.

Mon Ritchie 😢😢😢

Félicitations pour tout ce que tu as accompli toutes ces années 🏆

Profite à fond de tes derniers tour­nois et n’oublie pas que je conti­nuerai à baver dans ton dos jusqu’à la fin 😘

Prends soin de toi 🙏🏻 — Gilles SIMON (@GillesSimon84) October 10, 2024

