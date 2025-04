Interrogé par le site Tennis 365 en marge de son rôle d’am­bas­sa­deur et capi­taine de l’équipe des Roland‐Garros eSeries by Renault 2025, Gilles Simon a tenu à calmer le jeu concer­nant Carlos Alcaraz, auteur d’une tournée améri­caine en dessous de ses stan­dards (demi‐finaliste à Indian Wells et battu dès le deuxième tour à Miami).

« Le problème avec ce type de joueur, c’est qu’ils ont beau­coup d’at­ten­tion, donc au final, à chaque fois, on a de grandes attentes pour eux. Il a remporté quatre Grands Chelems, et c’est fou à son âge. Les gens sont durs. C’est incroyable ce qu’il a déjà accompli, et il accom­plira bien plus encore. Chaque fois qu’un joueur comme lui perd, on en fait tout un plat, car il est censé tout gagner. Je ne crois pas qu’il soit ce genre de personne. C’est un joueur dont on connaît le talent et dont on sait ce qu’il est capable de faire. Au final, tout le monde l’aime et quand il ne gagne pas, nous sommes déçus et nous lui impu­tons la respon­sa­bi­lité – et je pense que c’est injuste. »