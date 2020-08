Dans un article qu’il a écrit sur le site officiel de l’ATP, Gilles Simon s’est confié sur la reprise des compétitions, après 5 mois d’interruption, et comment les joueurs se préparent à cela : « Je pense que cette période sera meilleure pour les joueurs entre 25 et 30 ans. Je pense qu’ils ont déjà une certaine expérience sur le circuit et qu’ils se trouvent à un moment idéal de leur carrière pour améliorer leur tennis et faire une sorte de « bilan » de ce qui s’est passé dans la première partie de leur carrière. Ces joueurs d’âge moyen commencent à comprendre leurs faiblesses et ont commencé à les corriger, sachant qu’ils ont encore beaucoup d’énergie pour le faire. Ils sont encore jeunes et en bonne santé, c’est bon pour eux. »

À contrario, Gilou a parlé des vétérans comme lui : « Je pense que la clé de cette période est de travailler sur le physique. Le plus important est de rester en forme, mais sans se battre ; il faut du temps pour éviter les blessures, car votre corps n’est plus ce qu’il était à 20 ans. À l’époque, on pouvait jouer pendant quatre heures d’affilée sans aucun problème. Pour nous, c’est un peu différent aujourd’hui. »