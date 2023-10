Retraité des courts depuis un an et son très beau parcours sur l’édi­tion 2022 du Rolex Paris Masters, Gilles Simon, qui est en course pour remplacer Sebastien Grosjean en tant que capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, a pour la première fois goûté au poste de commentateur‐consultant sur Twitch lors des quali­fi­ca­tions à Bercy.

Interrogé par le quoti­dien 20 minutes, le Niçois est égale­ment revenu sur le niveau de ses ancien collègues et amis Gaël Monfils et Richard Gasquet qui conti­nuent de jouer malgré leur âge avancé (37 ans tous les deux).

« Gaël est très en forme, quand tu le vois bouger, t’as presque l’impression qu’il a encore 25 ans. Même si physi­que­ment il connaît encore des hauts et des bas, il y a toujours ce spectre des bles­sures, mais quand il revient et qu’il joue, il court, il fait huit glis­sades dans l’échange, il n’a vrai­ment pas perdu son niveau, c’est cool. A l’inverse de Richard (Gasquet) qui, lui, pour le coup, a vrai­ment baissé physi­que­ment et qui ne tient vrai­ment qu’avec son tennis qui peut être très bon. Quand il se sent mieux physi­que­ment, il peut te sortir une très bonne semaine, et après il connaît de nouveau des passages à vide. Alors que Gaël on a l’impression que quand il est dans une bonne phase, il peut garder un très bon niveau plusieurs semaines de suite comme il l’a fait cet été. L’heure d’arrêter n’a pas encore sonné pour lui. »